Anıtkabir’in yapılaşmaya açılacağı iddialarına hem Milli Savunma Bakanı Fikri Işık hem de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan tepki geldi. Işık, “Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Buna hiç kimse evet demez” açıklamasını yaparken Bozdağ ise, “Mimarlar Odası’nın bir çarpıtması var orada” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anıtkabir’in yapılaşmaya açılacağı iddiaları için, “Aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Silahlı Kuvvetlere, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen alan içerisinde bir yapılaşma, akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez” dedi. “Atatürk hepimizin ortak değeri” diyen Işık, Anıtkabir ile ilgili kesinlikle hiç kimsenin kendi kafasına göre bir şey yapmasının mümkün olmadığını savundu. Işık şu açıklamayı yaptı: “Ama maalesef Mimarlar Odası bir algı operasyonuyla sanki Anıtkabir’in arazisi imara açılıyormuş gibi gerçekten uzaktan yakından alakası olmayan haberler yayıyor. Bunu biz de incelettik. Orada muhtemelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mimarlar Odası arasındaki çekişmeye maalesef Anıtkabir ve Atatürk alet edilmeye çalışılıyor. Orada hiçbir şekilde yapılaşmaya, Anıtkabir’in askeri sınırlar içerisinde kalan bölgede en küçük bir yapılaşmaya dahi ne Büyükşehir Belediyesi’nin öyle bir niyeti var ne de ona biz müsaade ederiz.”



AKLA ZARAR BİR İŞ



O bölgenin imara açılmasına yönelik hiçbir şekilde ne belediyenin ne de hükümetin bir talebi olmadığını kaydeden Işık, “Anıtkabir’in sınırları var biliyorsunuz. Anıtkabir’in askeri sınırlarının içerisinde ne bizden bir talep var ne de Büyükşehir’in bir plan değişikliği var. Sadece daha önceden park alanı olarak küçük bir askeri arazinin park alanı yapılmasıyla ilgili bir teklif yapılmış onu da biz kabul etmemişiz zaten bakanlık olarak” dedi. “Bizim, Milli Savunma Bakanlığı’nın, Kara Kuvvetleri’ne tahsisli arazilerimiz içerisinde alınan hiçbir karar yok” açıklamasını da yapan Işık, “Bizim alanımız içerisinde yani TSK’nın kullanımında olan alan içerisinde alınan hiçbir karar yok” dedi. “Karar alma niyeti de mi yok” sorusuna karşılık da Işık, “Niye karar alalım, o kadar güzelliği, yeşilliği niye bozalım? Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Arkadaşlar bırakın AK Partili olmayı, başka bir partili olmayı, normal bir yurttaş olarak orada bir yapılaşma akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez” dedi.



İNŞAAT YAPILMAMALI



Büyükşehir Belediyesi imar komisyonu üyesi BBP’li İbrahim Uyar ise, “Burada tek sıkıntı, lojman inşaat alanına yeni inşaat yapılma ihtimali. Her ne kadar büyük bir yoğunluk verilmemiş olsa da tüm kesimlerin içinin rahat etmesi gerekiyor. Ağustostaki ilk meclis gününde tüm siyasi partilerin bir araya gelerek Anıtkabir’de yeni inşaat yapılamayacağına dair karar alınmalıdır” dedi.



ANITKABİR İDDİASI GERÇEK DEĞİL



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Anıtkabir’in yapılaşma iddialarına yönelik şunları söyledi: “Anıtkabir’le ilgili bir imar düzenlemesi, imara açılma diye bir şey yok. Ben Anıtkabir’in imara açılmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi veya herhangi bir belediye başkanının düşüneceğini tahmin etmiyorum. Orada, onun açıklamasında farklı bir durum var ama Mimarlar Odası’nın bir çarpıtması var orada, gerçek değil o, tamam? Yani gerçek değil, sadece orada Millî Savunma Bakanlığı’nın şu anda mevcut, fiilen kullanmakta olduğu lojmanları var. Anıtkabir’in içinde değil. Yeni bir inşaat falan değil.”