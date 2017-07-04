Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Kılıçdaroğlu canlı yayında imzayı attı! CHP, AİHM'e gidiyor
Kılıçdaroğlu canlı yayında imzayı attı! CHP, AİHM'e gidiyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan gündeme dair açıklamalar geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Manisa'daki asker zehirlenmesiyle ilgili açıklama geldi. Bakan açıklamasında 6 kişilik gıda kontrol komisyonu üyelerinin açığa alındığını söyledi. Işık devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamasında "Silahlı HÜRKUŞ terörle mücadele için bölgeye gönderildi. Gerektiğinde silahlı ANKA'yı da kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Işık ayrıca, "TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan gündeme dair açıklamalar geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki askerlerin zehirlenmelerine ilişkin olarak "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor. Hem soğuk zincire hem hijyen şartlarına dikkat edilmemiş" dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler veren Bakan Işık, "Silahlı Hürkuş bölgeye gönderildi, gerektiğinde silahlı ANKA da kullanılıyor." dedi.

AFRİN'DEKİ RUS ASKERLERİ

Afrin'deki Rus askeri varlığına ilişkin konuşan Bakan Işık, "Afrin'deki Rus askeri fazla değildi, çekilme durumları var" açıklamasında bulundu. Bakan Işık ayrıca, Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşine angajman kuralları gereği misliyle karşılık verildiğini söyledi.

TSK'DA YAKINDA YENİ İHRAÇLAR OLACAK

TSK'da FETÖ ile mücadele konusunda Bakan Işık, "Yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zehirlenme #asker #Manisa #fikri ışık
banner863
Önceki Haber
Başbakan yardımcısından 'ByLock kullanan bakan ya da vekil var mı' sorusuna yanıt
Sonraki Haber
Kondisyon bisikletinden antrenman yapıyordu! Antrenör kurtarılamadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.