Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki askerlerin zehirlenmelerine ilişkin olarak "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor. Hem soğuk zincire hem hijyen şartlarına dikkat edilmemiş" dedi.
Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler veren Bakan Işık, "Silahlı Hürkuş bölgeye gönderildi, gerektiğinde silahlı ANKA da kullanılıyor." dedi.
AFRİN'DEKİ RUS ASKERLERİ
Afrin'deki Rus askeri varlığına ilişkin konuşan Bakan Işık, "Afrin'deki Rus askeri fazla değildi, çekilme durumları var" açıklamasında bulundu. Bakan Işık ayrıca, Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşine angajman kuralları gereği misliyle karşılık verildiğini söyledi.
TSK'DA YAKINDA YENİ İHRAÇLAR OLACAK
TSK'da FETÖ ile mücadele konusunda Bakan Işık, "Yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.
ulusal.com.tr
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Manisa'daki asker zehirlenmesiyle ilgili açıklama geldi. Bakan açıklamasında 6 kişilik gıda kontrol komisyonu üyelerinin açığa alındığını söyledi. Işık devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamasında "Silahlı HÜRKUŞ terörle mücadele için bölgeye gönderildi. Gerektiğinde silahlı ANKA'yı da kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Işık ayrıca, "TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki askerlerin zehirlenmelerine ilişkin olarak "Gıda kontrolü ile görevli 6 kişilik gıda kontrol komisyonu açığa alındı, soruşturma sürüyor. Hem soğuk zincire hem hijyen şartlarına dikkat edilmemiş" dedi.