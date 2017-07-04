Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Manisa'daki asker zehirlenmesiyle ilgili açıklama geldi. Bakan açıklamasında 6 kişilik gıda kontrol komisyonu üyelerinin açığa alındığını söyledi. Işık devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamasında "Silahlı HÜRKUŞ terörle mücadele için bölgeye gönderildi. Gerektiğinde silahlı ANKA'yı da kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Işık ayrıca, "TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.

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