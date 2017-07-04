Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, olası Afrin harekatına ilişkin konuştu. Işık, "Afrin tehdit durumuna gelirse gereğini yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.



Işık, "Afrin'e harekat olacak mı" sorusuna yanıt verdi.



Fikri Işık, "Afrin tehdit durumuna gelirse gereğini yapmaktan çekinmeyiz" dedi.



Asker zehirlenmeleri ile ilgili de konuşan Işık, 6 kişilik gıda kontrol komisyonunun açığa alındığını söyledi.



Milli Savunma Bakanı, "Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık. Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak." dedi.



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