Vatan Partisi'nden Danıştay'a başvuru
Vatan Partisi'nden Danıştay'a başvuru
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan gündeme dair açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, olası Afrin harekatına ilişkin konuştu. Işık, "Afrin tehdit durumuna gelirse gereğini yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan gündeme dair açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. 

Işık, "Afrin'e harekat olacak mı" sorusuna yanıt verdi.

Fikri Işık, "Afrin tehdit durumuna gelirse gereğini yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Asker zehirlenmeleri ile ilgili de konuşan Işık, 6 kişilik gıda kontrol komisyonunun açığa alındığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı, "Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık. Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fikri ışık #Manisa #asker #zehirlenme
banner863
Önceki Haber
Başbakan yardımcısından 'ByLock kullanan bakan ya da vekil var mı' sorusuna yanıt
Sonraki Haber
Kondisyon bisikletinden antrenman yapıyordu! Antrenör kurtarılamadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.