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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Tüm helikopterlerde engel tanıma sistemi hazır olacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından gündeme gelen helikopter için engel tanıma sistemlerine yönelik acil ve kısa vadeli bir çözüm ürettiklerini belirtti. Bakan Işık, en geç üç ay içinde tüm helikopterlerde pasif helikopter engel tanıma sisteminin hazır olacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Tüm helikopterlerde engel tanıma sistemi hazır olacak

Türk Silahlı Küvvetleri envanterindeki helikopterler için engel tanıma sistemi milli imkanlarla geliştiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "En geç üç ay içinde tüm helikopterlerimizde pasif helikopter engel tanıma sistemi hazır olacak" dedi.

Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından gündeme gelen helikopter için engel tanıma sistemlerine yönelik soru üzerine Işık, önceki hafta yaptıkları toplantıda konuyla ilgili acil ve kısa vadeli bir çözüm ürettiklerini belirtti.

Bakan Işık, "Harita Genel Komutanlığımızın işlediği bütün yükseltileri, maniaları, elektrik hatlarını tablet bilgisayarlara aktaracağız ve bunu portatif olarak, GPS de takıp helikopterlere hemen vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu sistemi helikopterin kendi ekranına aktaracak çalışma da ASELSAN tarafından başlatıldı. Bu pasif sistemin yanında bir de aktif sistemlerde çalışmalar derinleştirilmiş durumda.

Haziran ayı başında Şırnak'ın Şenoba ilçesinden havalanan Cougar tipi helikopter kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, biri Tümen Komutanı olmak üzere 13 askerimiz şehit olmuştu.

ulusal.com.tr

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