Milli Savunma Bakanlığı MSB Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temin başvuruları nasıl yapılır? Başvuru yapma ekranı açıldı

Milli Savunma Bakanlığı MSB Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temin başvuruları başladı.

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MSB KARA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

DİKKAT:

1. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

3. Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

4. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

5. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.

6. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

UYARI:

1. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz Sınav salon görevlileri tarafından sizin için sınav salonunda kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

2. Sınav günü kılavuzda belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde getirmeniz yeterlidir.

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