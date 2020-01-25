Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ açıklaması

Yaşanan deprem felaketi sonra Milli Savunma Bakanlığı da hareket geçti. Konuyla ilgili Bakanlık internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamaya göre ilk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepler alındı. İhtiyaca göre planlama yapıldı.

1 genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibi Malatya'daki Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetleri için bölgeye ulaştırıldı.

Batman’da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ’a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi.

Talep üzerine 1’i ambulans uçak olmak üzere toplam 9 adet nakliye uçağı bölgeye sevk edildi.

Bakanlık açıklamasında yaşamını yitiren vatandaşlar için de başsağlığı diledi.

ulusal.com.tr