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Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK'daki atamalara ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır." denildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan TSK'daki atamalara ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) atamalarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır." denildi

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır

ulusal.com.tr

Etiketler; #atama #tsk #Milli Savunma Bakanlığı
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