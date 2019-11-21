Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe raporu Meclis'e sunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı sunumda ordu millet birlikteliğine de dikkat çekildi.

Akar, yerli savunma sanayinin önemini vurguladı.

Akar, Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin sonuna kadar savunulacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yakan Rumlara tepki gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Akar, MSB için 53 milyar 859 milyon lira kaynak öngörüldüğü belirtti.

Akar'ın ardından muhalefet partileri de söz aldı. İlk sözü alan isim ise İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray oldu. Çıray, Amerika ile Rusya'nın Suriye'de örtülü bir ittifak kurduğunu öne sürdü.

PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin İstanbul milletvekili Garo Paylan ise Rusya'nın Türkiye'yi kuşattığını iddia etti. S-400'lerin alınmaması gerektiğini savundu, savunma ve güvenlik harcamalarının yapılmamasını istedi



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