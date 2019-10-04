Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başlatıldı.
Açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki kara devriyesinin Telabyad'ın doğusunda atıldığını duyurdu.
TSK ve ABD personeline iHA'lar da eşlik ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.
ulusal.com.tr
Güvenli bölgenin tesisine yönelik 3. kara devriyesi atıldı. TSK ve ABD askerlerinin yaptığı devriyeye İHA'lar da eşlik ediyor
Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başlatıldı.