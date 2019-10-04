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Milli Savunma Bakanlığı: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

Güvenli bölgenin tesisine yönelik 3. kara devriyesi atıldı. TSK ve ABD askerlerinin yaptığı devriyeye İHA'lar da eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı: Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başlatıldı. 

Açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki kara devriyesinin Telabyad'ın doğusunda atıldığını duyurdu.

TSK ve ABD personeline iHA'lar da eşlik ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #Üçüncü birleşik kara devriyesi
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