Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüler servis etti
Suriye'nin kuzeyinde PKK'dan kurtarılan bölgelerde halkın ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanıyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüler servis etti. Bir yandan da PKK'nın bombalı tuzakları imha ediliyor.
GÜNDEM 28.10.2019, 01:14
Suriye'nin Tel Abyad şehrinde yaşayan bölge halkı Mehmetçiğe minnettar.
PKK'dan kurtulan halk, artık normal hayatına TSK'nın desteği ile dönüyor.
Gıda yardımı alan halk Mehmetçiğe teşekkür etti.
Teröristlerin Tel Abyad'da olası bir saldırısı da önlendi. PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, farkedilerek kontrollü şekilde tahrip edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği görüntülerde bomba yüklü aracın tahrip edilmesi yer aldı.
ulusal.com.tr
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