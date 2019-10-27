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Milli Savunma Bakanlığından ‘Bağdadi operasyonu’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi.

GÜNDEM 27.10.2019, 12:16 27.10.2019, 12:47
Milli Savunma Bakanlığından ‘Bağdadi operasyonu’ açıklaması

Milli Savunma BakanlığındanABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
#bagdadi #Milli Savunma Bakanlığı
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