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Milli Tren Projesi için 30 mühendis alınacak

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünce, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere 30 mühendis alınacak.

Milli Tren Projesi için 30 mühendis alınacak

 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğünce, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere 30 mühendis alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli statüde 20 makine, 10 elektrik-elektronik alanından olmak üzere 30 mühendis alımı için yazılı ve sözlü sınav yapacak. Adaylara, atama onayları hariç, tüm tebligatlar ve duyurular http://www.tulomsas.com.tr internet adresinden yapılacak.

Başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek sınav, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 27 Ağustos'ta yapılacak.

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, bu sınavın tarihi ve yeri ayrıca duyurulacak. Nihai başarı listesi http://www.tulomsas.com.tr adresinde ilan edilerek, alımı yapılacaklara yazılı tebligatta bulunulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli tren #tülomsaş
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