Milliyetçi Hareket Partisi MHP'den flaş genel af ve şartlı ceza indirimi açıklaması geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Çay TV'de şartlı ceza indirimi ve af konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Mahkum ve aileleri, hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamalarını bekliyor.

Gündemdeki yerini koruyan ve Meclis'ten çıkacak kararın merakla beklendiği af yasası ile ilgili bir değerlendirme de MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.

Enginyurt, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, samimi düşüncesini ortaya koyan tek partidir ve ceza indirimi teklifini Meclis'e sunmuştur.

Şimdi Meclis'te de şu anda görüşülen herhangi bir şey yok.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak AK Parti'den biz şunu istiyoruz. 1.5 yıldır Cumhur İttifakı'nın ortağıyız. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza her anlamda sahip çıkıyoruz. AK Partililer de lütfen Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifine destek versin."

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