Milyon yıl öncesine kadar depremleri tarihlendiriyorlar. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsündeki Ulusal 1 Mv Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuvarı'nda, jeolojik, arkeolojik olaylar ile insan hareketlerinin tarihlendirilmesi yapılabiliyor.

Burası, Orta Doğu ve Balkanlar'ın en gelişmiş Ulusal 1 Mv Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuvarı. Burada milyon yıl öncesine kadar depremleri tarihlendiriyorlar.



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren laboratuvar, ülkemizdeki bilim insanlarınca kullanılıyor. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'ya da hizmet veriyor. Analiz çalışmalarıyla ülkemize döviz girdisi de sağlıyor.



Geçmiş depremlerin ne zaman ve nerede olduğunun araştırılması dışında da bu laboratuvar çok önemli çalışmaların yapılmasına olanak sağlıyor.



Laboratuvar sorumlusu Turhan Doğan, güncel konularında laboratuvarda çalışıldığını söyledi.





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