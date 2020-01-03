Milyonlar spor olsun diye Türkiye'ye gelecek

Her yıl ağırladığı turist sayısıyla Turizmin Başkenti unvanını hak eden Antalya, artık spor kulüplerinin de gözdesi oldu. Kentin turizm beldelerinde bu günlerde kamp üstüne kamp kuruluyor.

Dünyada 600 milyar dolarlık hacme sahip olan spor turizminde Türkiye de payını arttırdı. Aralık ayında Antalya’da yapılan Spor Turizm Çalıştayı ile kamp sezonuna hızlı girildi.

Turizmin başkentinde, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelen futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla toplamda 3 binden fazla kamp yapılması bekleniyor.

Sektör, Turizmi 12 aya yaymak üzere, çeşitliliği arttırmak için, hedef büyüttü.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan’a göre, turizmin ölü sezon devri kapanıyor.

Antalya’nın ılıman iklimi, rahat ulaşımı ve daha bir çok etken, spor kamplarının vazgeçilmez merkezi olmasını sağlıyor. Anadolu Spor Kulüplerinden Karaman Belediye Spor Müdürü Murat Doğruöz, bu elverişli duruma dikkat çekti.

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