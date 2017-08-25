10 günlük bayram tatili turizmi coşturdu. 20 milyon kişi yollara düşecek. 15 milyon kişi otobüs, uçak ve trenle, 5 milyon kişi de aracıyla tatil yörelerine ya da memleketlerine gidecek.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması üzerine sezonun son tatilini değerlendirmek isteyen yaklaşık 20 milyon kişi, yer değiştirecek. 15 milyon kişi, uçak, otobüs ve trenle yolculuk yapacak, 5 milyon kişi de kendi araçlarıyla yollara düşecek. Tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler tarafından yoğun talep gören şehirler arası otobüslerle tatil süresince günlük 1 milyon yolcu taşınacak. Yolculuklar bugün akşamdan itibaren yoğunluk kazanacak.



Bu hareketlilik bayram sonrasında okulların ve üniversitelerin açılmasına bağlı olarak Eylül sonuna kadar sürecek. Bayram süresince otobüslerle 10 milyon yolcu taşınması bekleniyor. Takvim'de yer alan habere göre vatandaşlara daha rahat seyahat imkanı sunmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ'ye bağlı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilave seferler konuldu. 26 ve 31 Ağustos ile 4 Eylül'de Ankara'dan 08.45, Pendik'ten 18.45'te hareket edecek 6 ilave YHT seferiyle hizmet verilecek.



TURİST GELİYOR



Ankara-İstanbul hattında 2 bin 454 kişilik ilave YHT yolcu kapasitesi sağlanacak. Havayoluyla da yaklaşık 4 milyon yolcunun taşınması öngörülüyor. 25 Ağustos-4 Eylül'de 7 büyük havalimanında 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek. Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bayramda 1.5 milyon turist ve 1.5 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz" dedi.



PLAJ ÇANTASI 6 BİN TL



Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla yazın son günlerini sahillerde geçirmek isteyen vatandaşların yeni bir plaj çantası oluşturması için gereken maliyet 130 liradan başlıyor, 6 bin liraya kadar çıkıyor. Mayo, güneş koruyucusu, plaj havlusu, terlik, güneş gözlüğü ve şapka gibi ürünlerin fiyatları; tercih edilen yere, markaya ve kaliteye göre değişiklik gösteriyor.



YOLLAR VE PARKLAR ÜCRETSİZ



Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Bakanlar Kurulu kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan başlayarak, 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 1 Eylül 00.00'dan başlayarak, 4 Eylül saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. Bu arada İstanbullular, Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü İSPARK'ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek.



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