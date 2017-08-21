Araç kullanırken sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik düzenlemeye hazırlanıyor.
Düzenlemeye göre, toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı, artık özel araçları da kapsayacak.
Habertürk'ün ulaştığı yasa taslağına göre, özel araçların sürücü koltuğunda sigara içmek yasaklanıyor.
Değişiklik ile araç kullanırken sigara içenlere ceza uygulaması da yolda.
Yasa taslağındaki bir diğer değişiklik ise sigara paketlerini kapsayacak. Tüm sigara paketleri ve marka isimleri tek tip renk ve şekilde tasarlanacak.
ulusal.com.tr
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik düzenleme yolda. Yeni düzenlemeye göre toplu taşıma araçlarında uygulanan sigara içme yasağı, özel araçlarda da geçerli olacak.
Araç kullanırken sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik düzenlemeye hazırlanıyor.
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