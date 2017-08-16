Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Atatürk Orman Çiftliği’nin ABD Büyükelçiliği’ne satıldığına ilişkin haberlerin yalan olduğu söylemesine mimarlardan yanıt geldi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan belgelerle konuştuklarını söyledi, “Bu arazi sizin hükümetiniz döneminde TOKİ’den alınıp ABD Büyükelçiliği’ne satıldı” dedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Atatürk Orman Çiftliği’nin ABD Büyükelçiliği’ne satıldığına ilişkin haberlerin yalan olduğu söylemesine mimarlardan yanıt geldi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan belgelerle konuştuklarını söyledi, “Bu arazi sizin hükümetiniz döneminde TOKİ’den alınıp ABD Büyükelçiliği’ne satıldı” dedi



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Atatürk Orman Çiftliği’nin ABD Büyükelçiliği’ne satıldığına ilişkin bu sözlerine mimarlardan jet yanıt geldi.



Açıklamayı, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptı.



Bozdağ’ın Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Gazi Üniversitesine satıldığına yönelik sözlerine de yanıt verdi Candan. Arazinin hülle yoluyla satıldığını ifade etti.



ulusal.com.tr