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MİT'in tabelasındaki "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi

Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın giriş kapısındaki yazıda yer alan "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi. Fotoğraf:AA/Emre Şenoğlu

MİT'in tabelasındaki "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının Yenimahalle'deki merkez binasının girişinde bu düzenleme kapsamında ilk değişiklik yapıldı.

MİT Müsteşarlığı'nın girişindeki "T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı" yazısı "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" olarak değiştirildi.

Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti ismiyle 6 Ocak 1926'da kurulan teşkilat, 22 Temmuz 1965'te yürürlüğe giren kanunla "Milli İstihbarat Teşkilatı" ismini alarak Başbakanlığa bağlandı.

MİT'in "gazi" kapısı
Farklı binalarda hizmet veren teşkilat, mevcut binasına 1970'de taşındı. 2000 yılının Kasım ayına kadar giriş kapısına herhangi bir yazı yazılmayan MİT'in ana giriş kapısı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti. Zarar gören giriş kapısı onarılmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #mit #başbakanlık #cumhurbaşkanlığı
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