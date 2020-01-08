MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Üst düzey PKK'lı terörist Esme Erat etkisiz hale getirildi

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Kandil'e MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü "Zilan Kobani" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.



Terörist Esme Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.



1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçen Erat'a Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitim verildi.



Terörist, 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olmuştu.

ulusal.com.tr