Bölücü terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına darbe indirildi. TSK ve MİT ortak operasyonla kırmızı kategoride aranan Ayfer Kordu'yu etkisiz hale getirdi.

PKK'nın sözde yönetici kadroları birer birer etkisiz hale getiriliyor. Terörden arananlar listesindeki isimlere çizik üstüne çizik atılıyor.



PKK'nın kadın yaplanması KJK'nın sözde sorumlusu Ayfer Kordu, Kandil'de etkisiz hale getirildi.



Operasyon MİT ve TSK ortaklığında yapıldı. "Bese Erzincan" kod adlı terörist, yapılan hava harekatında, nokta atışı ile hedef alındı.



Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi.



Öte yandan yurt içinde de operasyonlar devam ediyor.



Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi



Teröristlerden birinin turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu belirlendi







ulusal.com.tr