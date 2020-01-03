Mitiga'ya roketli saldırı
Libya'nın başkantindeki Mitiga Havalimanı'na dün geceden beri Hafter güçleri tarafından roketle saldırı düzenleniyordu. Saldırılar nedeniyle sabah saatlerinde bir kaç saat askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı.
GÜNDEM 03.01.2020, 17:58 03.01.2020, 17:58
Hafter güçleri Libya'daki saldırılarına devam ediyor.
Hedeflerini Libya'nın başkentindeki tek sivil havalimanı Mitiga'ya çeviren darbeci güçler, dün geceden sabah saatlerine kadar havalimanına roket saldırıları düzenledi.
Başkent Trablus’taki havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.
Hafter’e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı’na dün gece roket isabet ettiği bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Mitiga Havalimanı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısı nedeniyle birkaç saat askıya alınan uçuşların yeniden başladığı belirtildi.
Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.
ulusal.com.tr
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