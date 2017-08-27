Cumhurbaşkanlığına bağlanan MİT’in teşkilât yapısında da değişikliğe gidildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği Müşterek İstihbarat Koordinasyon Kurulu 3 ayda bir toplanacak. Kurul, Milli Güvenlik Kurulu gibi kalıcı, kurumsal bir yapıya dönüştürülecek.

Müşterek İsihbarat Koordinasyon Kurulu’nun yapısı MGK’ya benzetilecek, kurul, 3 ayda bir toplanacak.



Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile MİT’in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ardından istihbarat teşkilâtının yapısına ilişkin yeni ayrıntılar gündemde.



Daha önce MİT Müsteşarının başkanlık ettiği Müşterek İstihbarat Koordinasyon Kurulu bundan böyle Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak.



Kurul çeşitli nedenlerle 15 Temmuz Amerika destekli FETÖ’cü darbe girişiminden bu yana toplanamıyordu. Bundan sonraki süreçte kurulun 3 ayda bir toplanması bekleniyor.



Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre sekretaryasını ve gündemini MİT’in üstleneceği kurula şu isimler katılacak.



MİKK TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

MİT Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Emniyet İstihbarat Başkanı, Harita Genel Komutanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı, MASAK Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Jandarma İstihbarat Başkanı.



Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde kurula başka isimlerin katılımlarını da isteyebilecek. Kurul toplantılarında, istihbaratla ilgili genel meseleler, koordinasyon eksiklikleri, terörle mücadele operasyonları, gelişen ve değişen yeni tehditlere karşı alınabilecek önlemler konuşuluyor. Bu sorunlara karşı ortak çözümler geliştirilmeye çalışılıyor. Cari istihbarat, sahadan alınan anlık bilgiler, MİKK’in gündeminde değil.



Müşterek İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun, Milli Güvenlik Kurulu gibi kalıcı, kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılması bekleniyor.



Yeni kararnamenin ardından MİT Müsteşarı’nın atanması konusundaki prosedür de değişti. Yani MİT Müsteşarlığı’na kimin atanacağına Cumhurbaşkanı karar verecek. Atamanın MGK’da görüşülmesi prosedürü de kalktı.



Yeni kararname ile MİT’in TSK içinde istihbarat toplayabilmesinin de önü açılmıştı. Yeni ayrıntılara göre, TSK içinden istihbaratın nasıl alınacağı ve paylaşılacağı gizli yönetmelik ve yönergelerle belirlenecek. Bunların detaylarını MİT ve Genelkurmay belirleyecek.





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