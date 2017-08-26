Her kurban bayramında onca uyarıya rağmen acemi kasap dehşeti yaşanıyor. Yollarda ve sokaklarda kurban kesenler ise cabası. Bu duruma engel olmak isteyen Beylikdüzü Belediyesi, modern kesim tesisi sayısını artırdı. Belediye, 2'si büyükbaş olmak üzere 7 kurban kesim tesisi kurdu

Kimi kurban yerine kendini kesiyor, kimi de yol ve sokaklarda kurban kesmeye çalışıyor.



Yurt genelinde yaşanan bu kötü duruma engel olmak isteyen İstanbul Beylikdüzü Belediyesi modern kesim tesisi sayısını artırdı.



3 yıl önce bir tesisi bulunan Beylikdüzü Belediyesi, bu bayramda 2 büyükbaş ve 5 küçükbaş tesisi ile hizmet verecek.



Ambarlı Bölgesi'nde bulunan kesim alanında bayram namazından itibaren kesim işlemlerine başlayacak.



Büyükbaş kurban kesim tesislerinde iki bölüm var. Birinde hisseli kurbanların diğerinde ise normal kesim yapılıyor.



250'den fazla kasabın görev yapacağı kesim alanında 5 bölümde de küçükbaş hayvanlar kesilecek. Küçükbaşların kesim fiyatı da 100 lira olacak.



Tesisin özelliklerini anlatan kesim alanı sorumlusu Gürsel İlgüz, vatandaşları kaçak kesim konusunda uyardı.



ulusal.com.tr