Montrö Sözleşmesi riske girer mi? Amiral Cem Gürdeniz'den Kanal İstanbul uyarısı
Amiral Cem Gürdeniz, İstanbul'da açılacak bir su kanalının ciddi jeopolitik sonuçları olabileceğini söyledi. Gürdeniz, Türkiye'nin egemenlik ve sınır güvenliğin iki ana omurgasından biri olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hukuki argümanlarla tartıştırıldığına dikkat çekti. Amiral, Montrö Sözleşmesi'ne zara verecek her adımın sadece Türkiye'ye değil Karadeniz'e kıyıdar ülkelere de zarar vereceğini belirtti.
GÜNDEM 23.12.2019, 19:59 23.12.2019, 22:10
Amiral Cem Gürdeniz, İstanbul'da yapılması planan kanal projesini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.
Gürdeniz'e göre Türk Boğazlarındaki gemi yoğunluğunu azaldı. Trafik yükünü en aza indirmek, güvenliği arttırmak için Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projesine işaret etti.
Ama en kritik konu Türkiye'nin egemenlik ve güvenlik sınırılarının tapusu olan Montrö Sözleşmesi...
Türk Boğazları dışındaki yeni su yolu Montrö kapsamında olmayacak. Bu açık askeri ve jeopolitik risklere kapı açacak.
Trakya'dan koparılacak kara parçası ise savunma alanında büyük bir açığa neden olabilir.
Amiral Cem Gürdeniz, Montrö ile Türkiye'nin askeri, idari ve stratejik kazanımlarının korunması gerektiğini vurguladı.
ulusal.com.tr
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