Montrö Sözleşmesi riske girer mi? Amiral Cem Gürdeniz'den Kanal İstanbul uyarısı

Amiral Cem Gürdeniz, İstanbul'da yapılması planan kanal projesini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Gürdeniz'e göre Türk Boğazlarındaki gemi yoğunluğunu azaldı. Trafik yükünü en aza indirmek, güvenliği arttırmak için Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projesine işaret etti.

Ama en kritik konu Türkiye'nin egemenlik ve güvenlik sınırılarının tapusu olan Montrö Sözleşmesi...

Türk Boğazları dışındaki yeni su yolu Montrö kapsamında olmayacak. Bu açık askeri ve jeopolitik risklere kapı açacak.

Trakya'dan koparılacak kara parçası ise savunma alanında büyük bir açığa neden olabilir.

Amiral Cem Gürdeniz, Montrö ile Türkiye'nin askeri, idari ve stratejik kazanımlarının korunması gerektiğini vurguladı.



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