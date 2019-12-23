MPİ On Numara 23 Aralık 2019 çekiliş sonucu belli oldu! İkramiye nereye çıktı?

On Numara oyununun 907. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 12, 16, 20, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 907. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 555 bin 427 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 130 kişi 2 bin 848 lira 75'er kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 177 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 230 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 125 bin 989 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 221 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.