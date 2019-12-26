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MPİ Şans Topu 25 Aralık Çarşamba çekiliş sonucu belli oldu! Büyük ikramiye Mersin Tarsus'a çıktı

Şans Topu oyununun 967'inci hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu 25 Aralık 2019 çekilişi nereye çıktı? 5 artı 1 bilen oldu mu?

GÜNDEM 26.12.2019, 00:15 26.12.2019, 00:16
MPİ Şans Topu 25 Aralık Çarşamba çekiliş sonucu belli oldu! Büyük ikramiye Mersin Tarsus'a çıktı

Şans Topu oyununun 967'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 5, 21, 22, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 967'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 881 bin 763 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 740'ar lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 677'şer lira, 4 bilen 2 bin 465 kişi 57'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 1383 kişi 31'er lira, 3 bilen 75 bin 553 kişi 4 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 858 kişi 7 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 773 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, Mersin'in Tarsus ilçesinden yatırıldı.

#şans topu
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