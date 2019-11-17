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MSB açıkladı: PKK/YPG, 800 IŞİD’liyi serbest bıraktı

MSB: Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı.

GÜNDEM 17.11.2019, 17:38 17.11.2019, 17:40
MSB açıkladı: PKK/YPG, 800 IŞİD’liyi serbest bıraktı

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#msb #pkk #YPG
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