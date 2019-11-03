MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını Temsilciler Meclisi'nde kabul eden ABD ile Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'nı kınamasına tepki gösterildi.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;

ABD'nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır.

Fransa Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir.

Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi 'müttefik' olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz.

Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir.

Ayrıntılar gelecek...