MSB'den Atatürk videosu

10 Kasım için günler öncesinden video paylaşan Millî Savunma Bakanlığı yeni bir video daha yayınladı.



"Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi.



Videoda, Anıtkabir'in törene hazırlık aşaması da yer aldı.



Törene katılan askeri erkanın saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunması, izleyenleri duygulandırdı.



Video Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözüyle bitiyor.

ulusal.com.tr