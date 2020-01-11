MSB'den İdlib'de ateşkes açıklaması

Türkiye ve Rusya, İdlib'de 12 Ocak'tan itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldı.



Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Türkiye ve Rusya'nın mutabakatı İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkesin uygulanmasını içeriyor.



Hedef, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulmasını sağlamak.



İki ülke, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanmasına karar verdi.

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