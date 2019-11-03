MSB'den o iddialara yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı "koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldı" haberlerini yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."