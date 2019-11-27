MSB duyurdu: Hakurk bölgesinde yeni bir operasyon başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden planlama yapılarak 25 Kasım 2019 tarihinde komandolarımız tarafından bir operasyon başlatılmıştır." denildi.

Açıklama şöyle;

Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, (780 bin km² olan)kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Pençe Operasyonlarında bu güne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet Mayın ve El Yapımı Patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumlarına istinaden planlama yapılarak 25 Kasım 2019 tarihinde komandolarımız tarafından bir operasyon başlatılmıştır.

Unsurlarımızca, bahse konu operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri esnasında, tespit edilen 7 terörist, 25 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede icra edilen arama faaliyetlerinde birliklerimize saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen toplam 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Değerli basın mensupları, icra edilen operasyonda en dikkat çekici hususlardan bir tanesi El Yapımı Patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağaranın tespit edilmesidir. Mağarada; 400 kg amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir.

Ayrıca, Tespit edilen diğer mağralarda ve depolarda 1 adet 82 mm.lik havan, 1 adet Katyuşa Roket, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Uçaksavar, 9 adet Biksi Hafif Makinalı Tüfek, 2 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet Tanksavar Silahı, 17 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 7 adet el bombası ile 200 adet bombatar mühimmatı ele geçirilmiştir.

Değerli basın mensupları dikkatinizi çekmek istediğimiz diğer önemli bir husus ele geçirilen malzemeler arasında terör örgütü tarafından, Üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor bulunmaktadır.

Değerli basın mensupları operasyon esnasında ayrıca büyük bir mağranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu da tespit edilmiştir. Söz konusu mağrada, Bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile Akü ve güneş panelleri de ele geçirilmiştir.

İcra edilmekte olan operasyonlar neticesinde, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesisleri ele geçirilerek örgütün hareket yeteneğine darbe vurulmuştur.

Operasyonlarımız büyük bir kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülecektir.

ulusal.com.tr