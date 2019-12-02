MSB: İki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından havan ile yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralanan askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda da PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu ve yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askere de şifa dilendi.

ulusal.com.tr