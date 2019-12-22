MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin görüntülerine yer verilerek Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

21 Aralık'ta teröristlerin kullandığı iki sığınağın daha tespit edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda yapılan arama ve taramalarda 4 av tüfeği, 47 av tüfeği mühimmatı, 28 Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 AK-47 piyade silahı mühimmatı, 5 AK-47 piyade silahı şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 M-16 paintball silahı, telsiz, keskin nişancı kıyafeti ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri komandolarımız tarafından imha edildi."