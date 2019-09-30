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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristleri sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, jandarmaya götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #msb
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