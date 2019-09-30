Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristleri sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, jandarmaya götürüldü.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.