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MSB’den yeni yıl mesajı: Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yeni yıl mesajını bir video ile paylaştı

GÜNDEM 31.12.2019, 13:09 31.12.2019, 13:09
MSB’den yeni yıl mesajı: Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz

MSB’den yapılan paylaşımda, “Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için; karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz.” İfadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#msb #yeni yıl #mesaj
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