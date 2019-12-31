MSB’den yeni yıl mesajı: Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yeni yıl mesajını bir video ile paylaştı
GÜNDEM 31.12.2019, 13:09 31.12.2019, 13:09
MSB’den yapılan paylaşımda, “Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için; karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz.” İfadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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