“Vatan savunması varsa, ben de varım” dedi, vatan mevzisindeki yerini aldı. Muay Thai Dünya Şampiyonu Murat İşler, Vatan Partisi’ne katıldı.

Muay Thai Dünya Şampiyonu Murat İşler, Vatan Partisi’ne üye oldu.



Isparta’da yapılan törende Vatan Partisi’ne katılan Milli Sporcu İşler, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.



Geçen dönem BBP’den milletvekili Adayı olan İşler, Vatan Partisi’nin içeride ve dışarıda yürüttüğü başarılı mücadeleye dikkat çekti.



İşler, aynı zamanda antrenörlük yapıyor, yeni milli sporcular yetiştiriyor. Ve herkese de ‘hamaseti bırak, başarıyı çoğalt’ çağrısı yaptı.



HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY

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