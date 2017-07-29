Dünya şampiyonu, Vatan Partisi'ne katıldı
Dünya şampiyonu, Vatan Partisi'ne katıldı
44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
Ünlü oyuncu kaza geçirdi, İstanbul'a sevk edildi
Ünlü oyuncu kaza geçirdi, İstanbul'a sevk edildi
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş karar
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş karar

Muay Thai Dünya Şampiyonu Murat İşler, Vatan Partisi'ne katıldı

“Vatan savunması varsa, ben de varım” dedi, vatan mevzisindeki yerini aldı. Muay Thai Dünya Şampiyonu Murat İşler, Vatan Partisi’ne katıldı.

Muay Thai Dünya Şampiyonu Murat İşler, Vatan Partisi’ne üye oldu.

Isparta’da yapılan törende Vatan Partisi’ne katılan Milli Sporcu İşler, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Geçen dönem BBP’den milletvekili Adayı olan İşler, Vatan Partisi’nin içeride ve dışarıda yürüttüğü başarılı mücadeleye dikkat çekti.

İşler, aynı zamanda antrenörlük yapıyor, yeni milli sporcular yetiştiriyor. Ve herkese de ‘hamaseti bırak, başarıyı çoğalt’ çağrısı yaptı. 

HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Muay Thai #murat işler #vatan partisi #ısparta
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
"İncirlik, ABD'ye; Habur, Barzani'ye kapatılsın"
Sonraki Haber
İsmail Kahraman muhalefetken içtüzüğü savunmuş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.