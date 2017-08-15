Isparta'nın Senirkent ilçesinin Uluğbey köyünde, mermer ocağına karşı verilen mücadele, tüm bölgeye yayıldı. Üretim ve yaşam alanlarına 900 metre mesafede, ruhsatı verilen mermer ocağına karşı yurttaşlar bir kez daha harekete geçti. Bölge sakinleri itiraz dilekçelerini Kaymakamlığa teslim etti.

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