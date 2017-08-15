Isparta'da Uluğbey köyüne yakın mesafede ruhsatı verilen mermer ocağına karşı, komşu iki ilçe birleşti. Yurttaşlar, bir kez daha harekete geçti.
Senirkent sokaklarına adeta dilekçe yağdı. 500'ü aşkın yurttaş hazırladıkları itiraz dilekçelerini Senirkent Kaymakamlığına teslim etti.
7'den 77' ye bölge sakinleri, mermer ocağına karşı...
Mermer ocağının, köyün içme suyunu sağlayan kaynağa uzaklığı sadece 900 metre. Yurttaşlara göre ocağın yaratacağı tahribat; tarıma, doğaya, ovaya ve sularına zarar verecek.
Yurttaşlar, mermer ocağının sağlığı da tehdit edeceği görüşünde...
Yöre halkı, ocağa verilen ruhsatın iptal edilmesini istiyor.
Dilekçeler işleme alındı. Önümüzde ki günlerde de, alanın yeniden incelenmesi için komisyon oluşturulması bekleniyor.
HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.