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Mücadele, tüm bölgeye yayıldı! Mermer ocağına hayır!

Isparta'nın Senirkent ilçesinin Uluğbey köyünde, mermer ocağına karşı verilen mücadele, tüm bölgeye yayıldı. Üretim ve yaşam alanlarına 900 metre mesafede, ruhsatı verilen mermer ocağına karşı yurttaşlar bir kez daha harekete geçti. Bölge sakinleri itiraz dilekçelerini Kaymakamlığa teslim etti.

Mücadele, tüm bölgeye yayıldı! Mermer ocağına hayır!
Isparta'da Uluğbey köyüne yakın mesafede ruhsatı verilen mermer ocağına karşı, komşu iki ilçe birleşti. Yurttaşlar, bir kez daha harekete geçti.

Senirkent sokaklarına adeta dilekçe yağdı. 500'ü aşkın yurttaş hazırladıkları itiraz dilekçelerini Senirkent Kaymakamlığına teslim etti.  

7'den 77' ye bölge sakinleri, mermer ocağına karşı...

Mermer ocağının, köyün içme suyunu sağlayan kaynağa uzaklığı sadece 900 metre. Yurttaşlara göre ocağın yaratacağı tahribat; tarıma, doğaya, ovaya ve sularına zarar verecek.

Yurttaşlar, mermer ocağının sağlığı da tehdit edeceği görüşünde...

Yöre halkı, ocağa verilen ruhsatın iptal edilmesini istiyor.

Dilekçeler işleme alındı. Önümüzde ki günlerde de, alanın yeniden incelenmesi için komisyon oluşturulması bekleniyor.


HABER-KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY
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