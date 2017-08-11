İzmir’de Cumhuriyet Kadınları Derneği müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına karşı alanlardaydı.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kadınlar tasarının derhal geri çekilmesini istedi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Baş hükümete seslendi.
Açıklamanın ardından kadınlar hazırladıkları dilekçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdi.
HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
İzmir'de Cumhuriyet Kadınları Derneği, "Müftülere nikah kıyma yetkisi verilemez." diyerek eylem yaptı. Kanun tasarısını protesto eden kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına dilekçe gönderdi.
İzmir’de Cumhuriyet Kadınları Derneği müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına karşı alanlardaydı.
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