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Müftülere nikah yetkisi 19 yıl önce gündeme gelmiş

AKP’nin yasalaştırmaya çalıştığı müftülüklere nikah yetkisinin 19 yıl önce FETÖ’nün düzenlediği Abant Toplantısı’nda önerildiği belirlendi. Toplantıda, müftülere nikah yetkisi verilmesinin “toplumsal barış açısından yararlı” bir teklif olduğu öne sürülüyor. Bunun karşısında “gereksiz ve anlamsız bir laiklik heyecanı” gösterildiği iddia ediliyor

Müftülere nikah yetkisi 19 yıl önce gündeme gelmiş

Müftülere nikah yetkisi FETÖ'cülerin toplantısında önerilmiş.

AKP müftülere nikah yetkisi verilmesini hedefleyen bir düzenleme üzerinde çalışırken öneriye ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Düzenlemeyi, katılımcılarının birçoğunun FETÖ’den tutuklu veya firari olduğu Abant Platformu toplantısı’nda gündeme geldiği belirlendi. 

Sendika61.org’un haberine göre, 1998 yılında 2’ncisi düzenlenen Abant Platformu toplantısında yapılan tartışmalar, “Din-Devlet ve Toplum” başlığı ile yayınlandı. 

Din-devlet ilişkilerinin tartışıldığı toplantıda Av. Kezban Hatemi, Diyanet İşleri Başkanlığı’na özerklik verilmesi gerektiğini savundu. 

Hatemi, devlet memuru konumunda oldukları için müftülerin evlenme memuru olabileceklerini belirtti.

”YARARLI BİR TEKLİF: Müftüler de Devlet memuru konumunda oldukları için; evlendirme memuru olarak diğer bir memur veya müftü önünde evlenmeyi seçme de tamamen evlenecek çiftlerin seçimine bırakılmalıdır. Oysa bu kadar basit ve toplumsal barış açısından yararlı bir teklif dahi, gereksiz ve anlamsız laiklik heyecanı gösterilerine yol açmaktadır"
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #fetö #abant toplantısı
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