Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini öngeren tasarı, kadınları ayağa kaldırdı. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, tasarıyla anayasanın ve medeni kanunun ihlal edildiğini vurguladı. Kadınlar, Cumhuriyet'in temel niteliklerine aykırı olan ve toplumda kutuplaşmaya neden olacak tasarının derhal geri çekilmesini istedi.

"Hem Anayasaya hem de medeni kanuna aykırı" dediler, tasarının derhal geri çekilmesini istediler..İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren tasarı Meclis'e sunuldu. Tartışmalara neden olan tasarıya en sert tepki de İstanbullu kadınlardan geldi.İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tasarıya karşı ortak açıklama yaptı.Çok sayıda kadın kuruluşu ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri de açıklamaya destek verdi.İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu, tasarı için sunulan gerekçenin doğru olmadığını belirtti..Tasarının Anayasa, medeni kanuna ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine de aykırı olduğunu vurguladı Moroğlu. Ortaya çıkacak tehlikeleri sıraladı.Toplumla dinsel temelli bir ayrışma istemiyoruz diyen kadın kuruluşları, tasarının derhal geri çekilmesini istedi..