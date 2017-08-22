Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun tasarısıyla il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi verilecek. Peki kamuoyunda tartışma yaratan tasarıya din adamları ne diyor? İşte Emekli imam Nurettin Bodur'un Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamalar...

Hükümetin müftülere nikah yetkisi vermeyi öngören düzenlemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Peki uygulama doğru mu? Ya da sorunlara çözüm olur mu?



Ulusal Kanal'a konuşan emekli imam Nurettin Bodur, uygulamanın doğru olmadığı görüşünde.



Bodur, uzun yıllardır sürdürülen geleneğin dışına çıkılmaması gerektiğini kaydetti.





Haber:Mesut Törün

Kamera:Onur Altınkaynak

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