Hükümetin müftülere nikah yetkisi vermeyi öngören düzenlemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Peki uygulama doğru mu? Ya da sorunlara çözüm olur mu?
Ulusal Kanal'a konuşan emekli imam Nurettin Bodur, uygulamanın doğru olmadığı görüşünde.
Bodur, uzun yıllardır sürdürülen geleneğin dışına çıkılmaması gerektiğini kaydetti.
Haber:Mesut Törün
Kamera:Onur Altınkaynak
ulusal.com.tr
Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun tasarısıyla il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi verilecek. Peki kamuoyunda tartışma yaratan tasarıya din adamları ne diyor? İşte Emekli imam Nurettin Bodur'un Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamalar...
Hükümetin müftülere nikah yetkisi vermeyi öngören düzenlemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Peki uygulama doğru mu? Ya da sorunlara çözüm olur mu?
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.