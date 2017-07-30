Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.
Depremin saat 13.56'da olduğu aktarıldı.
Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem ilçede panik yarattı.
Depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu açıklanırken, depremi hissedenler korku ve paniklerini sosyal medyada paylaştı.
Can ya da mal kaybının olup olmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bodrum'da çeşitli büyüklüklerde depremler olmaya devam ediyor.
ulusal.com.tr
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 13.56'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem oldu.
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