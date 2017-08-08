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Muğla Bodrum'da 5,3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10.42'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Yılmaz, "Sıkıntı oluşturacak, korkuya, paniğe sevk edecek bir deprem değil bu. Bize intikal eden bir şey yok, büyüklüğü 5'in üzerindeydi ama artık bize hasar verecek durumu yok bu tür depremlerin. Kandilli Rasathanesine göre 5 gözüküyor. Bize gelen hiçbir problem yok" dedi

Muğla Bodrum'da 5,3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10.42'de yerin 1,6 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine deprem oldu.

Deprem saat 10.42'de meydana geldi.

Büyüklüğünün 5,3 olarak açıklandığı deprem yerin 1,6 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD'DAN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 'Ege'de oldu. 

AFAD verilerine göre, deprem 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem için yer derinliğinin de 9 kilometre olduğu açıklandı.

Büyük depremin Aydın ve birçok ilde hissedildiği öğrenildi.

BİR DEPREM DAHA

Saat 10.46'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KAYMAKAM YILMAZ: SIKINTI YOK

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, kendilerine intikal eden olumsuz bir şey olmadığını, Bodrum halkının bu çaptaki depremlere alışık olduğunu dile getirdi. 

Yılmaz, "Sıkıntı oluşturacak, korkuya, paniğe sevk edecek bir deprem değil bu. Bize intikal eden bir şey yok, büyüklüğü 5'in üzerindeydi ama artık bize hasar verecek durumu yok bu tür depremlerin. Kandilli Rasathanesine göre 5 gözüküyor. Bize gelen hiçbir problem yok." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #bodrum #muğla
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