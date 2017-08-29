Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezinde deprem oldu.
Depremin saat 09.20'de meydana geldiği belirtildi.
Verilere göre, deprem 3,5 büyüklüğünde oldu.
Depremin yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktardı.
Bodrum'un büyük kısmında hissedilen deprem sonrası kullanıcılar yaşadıkların panik anlarını sosyal medyada paylaştıkları mesajla ifade etti.
ulusal.com.tr
Alına bilgilere göre, Akdeniz'de Gökova Körfezinde saat 09.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Bodrum'un büyük kısmında hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezinde deprem oldu.
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