Muğla'da saat 10.22'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin sürdüğü Muğla'da bir deprem daha oldu.



Deprem saat 10.22'de meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, deprem 3,5 büyüklüğünde.



KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI



Bu arada Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem Akdeniz'de oldu.



Verilere göre, deprem 3,4 büyüklüğünde oldu.



AFAD'DAN DEPREM BİLGİSİ



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde oldu.



AFAD verilerine göre, deprem 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.



Verilere göre, depremin derinliği 10.8 kilometre.



ulusal.com.tr