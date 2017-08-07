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Muğla Bodrum'da deprem (Son depremler)

Bodrum ve çevresi bu sabah 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki 2 depremle sallandı. Deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar bir süre evlerine giremedi.

Muğla Bodrum'da deprem (Son depremler)

Bodrum bu sabah 2 depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Entitüsü’nün merkez üssünü Pınarlıbelen Köyü olarak belirledi.  İlk deprem saat 08.18’de meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem Bodrum başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedildi.

Vatandaşlar panik halinde sokaklara çıktı. 8.44'de ise Bodrum bir kez daha sallandı. Deprem bu kez 4.2 büyüklüğündeydi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler endişeye yol açtı. 

2 depremin ardından büyüklükleri 1.4 ile 2.6 olan 6 artçı sarsında daha kaydedildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #gökova körfezi #muğla #bodrum #deprem
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