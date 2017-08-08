Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 08.46'da Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde deprem oldu.
Yerin 8,8 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğünün 3,4 olduğu açıklandı.
Depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde de kısmen hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde bugün saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
ulusal.com.tr
Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 08.46'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de kısmen hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 08.46'da Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde deprem oldu.
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