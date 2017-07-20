Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüpheliler için gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla'da, FETÖ/PDY'na yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
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